الصفدي: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة يجب أن تتوقف فورا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة يجب أن تتوقف فورا والمجازر يجب أن تنتهي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الاثنين، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات المجتمع الدولي والقوانين الدولية ولا يمكن اعتبار قتل وتجويع الأطفال دفاع عن النفس.
وأشار الصفدي إلى أن المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة يجب أن يقدموا للعدالة.
وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
كما تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وقضايا عدة ذات الاهتمام المشترك.
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