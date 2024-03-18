الصفدي: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة يجب أن تتوقف فورا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة يجب أن تتوقف فورا والمجازر يجب أن تنتهي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الاثنين، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات المجتمع الدولي والقوانين الدولية ولا يمكن اعتبار قتل وتجويع الأطفال دفاع عن النفس.



وأشار الصفدي إلى أن المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة يجب أن يقدموا للعدالة.

وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.



كما تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وقضايا عدة ذات الاهتمام المشترك.

