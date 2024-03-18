مصر.. وزارة الزراعة تصدر بيانا حول فيروس نفوق الدواجن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع.
وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الوزراة على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الأسواق والأسعار.
وأهابت وزارة الزراعة وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية.
كما تناشد الوزارة التواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
روسيا اليوم
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