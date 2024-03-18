الشواربة يكشف مبررات تعديل قانون أمانة عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عمّان يوسف الشواربة أن مبررات مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمّان الكبرى لسنة 2024 والأسباب الموجبة له جاءت لغايات إصدار نظام التخطيط والتنظيم للعاصمة الوارد في نص المادة 32 حاليا.

وقال الشواربة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن القانون الحالي وهو قانون تنظيم المدن والقرى المؤقت لسنة 1966 هو قانون تنظيم وإجراءات وليس قانون تخطيط وكان لا بد من وجود منظومة تخطيط.

وأضاف أن هناك حاجة لتخطيط مدينة عمّان وكافة بلديات المملكة مثلها مثل باقي المدن في العالم.

وكان شرع مجلس النواب اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمّان الكبرى لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).

ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.

