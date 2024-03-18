الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج بنوعيه خلال اليومين الماضيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن أسعار الدجاج الطازج ودجاج النتافات، شهدت انخفاضاً كبيراً خلال اليومين الماضيين.



وأكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الأسعار انخفضت في مسلخ عمان من 1.95 دينار يوم الخميس، إلى ما يتراوح بين 1.75- 1.8 دينار، فيما بلغ متوسط سعر دجاج النتافات 1.7 دينار، لافتة إلى توفر العديد من العروض في مختلف المحال والمراكز التجارية، وانخفاض أسعار الدجاج خلال الأيام المقبلة.



وأشارت الى استمرار الجولات الرقابية على الأسواق، مشيرة إلى تسجيل الفرق الرقابية خلال الفترة بين 7 - 13 الشهر الحالي 89 مخالفة خلال 116 جولة رقابية، على 2164 منشأة، ليصل إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية العام إلى أكثر من 19 ألف منشأة تم خلالها تحرير قرابة 1023 مخالفة.



ومن خلال رصد متوسط أسعار المستهلك لعدد 90 سلعة أساسية للأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي، ومقارنته بمتوسط أسعار نفس الفترة من شهر شباط الماضي، كشفت الوزارة عن ارتفاع 11 سلعة، أبرزها اللحوم، على النحو التالي: الخروف البلدي 2 بالمئة، العجل البلدي 4 بالمئة، الجدي البلدي 5 بالمئة، خروف دبي 4 بالمئة، لحم عجل برازيلي 7 بالمئة، العجل الإفريقي 6 بالمئة والعجل هندي 10بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صنفين من الخضروات هما الباذنجان الكلاسيكي بنسبة 45 بالمئة والباذنجان العجمي بنسبة 17 بالمئة.



كما لفتت الى انخفاض أسعار 26 سلعة، أبرزها، الأرز متوسط الحبة بنسب تتراوح ما بين 4-15 بالمئة، وبمتوسط انخفاض بلغ 9 بالمئة، والسكر بنسب من 2-3 بالمئة، وعدة أصناف من زيت دوار الشمس بنسب تتراوح ما بين 3-10 بالمئة وبمتوسط انخفاض بلغ 6 بالمئة، وصنفان من السمن بنسبة 4 -5 بالمئة، وبيض المائدة بنسبة 2 بالمئة، وعدة أصناف من الخضروات، منها الثوم المحلي بنسبة 15 بالمئة والمستورد بنسبة 4 بالمئة والبندورة بنسبة 12 بالمئة والخيار بنسبة 14 بالمئة والبطاطا بنسبة 4 بالمئة والليمون المستورد بنسبة 42 بالمئة، والليمون المحلي بنسبة 3 بالمئة والقرنبيط (الزهرة) بنسبة 13 بالمئة والفلفل الحار بنسبة 5 بالمئة والموز المستورد بنسبة 10 بالمئة فيما استقرت أسعار 50 سلعة أبرزها، منتجات الألبان والحليب وأغلب الزيوت النباتية والأرز طويل ومتوسط الحبة.