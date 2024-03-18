مسعف بالمسجد الحرام: 4 إلى 6 دقائق وقت استجابة البلاغات بالحرم

مسعف بالمسجد الحرام: 4 إلى 6 دقائق وقت استجابة البلاغات بالحرم
التاريخ
3/18/2024 6:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكّد المسعف في المسجد الحرام بدر الشريف؛ أن هناك خطة للاستجابة السريعة من جميع الجهات العاملة في الحرم، في حال الطوارئ والإخلاء -لا قدر الله- في وقت التدافع.
وأضاف الشريف؛ أن وقت الاستجابة للبلاغات بين 4 إلى 6 دقائق في المسجد الحرام، وهناك خطة للطوارئ بالاتفاق مع الجهات المعنية.
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