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مسعف بالمسجد الحرام: 4 إلى 6 دقائق وقت استجابة البلاغات بالحرم

3/18/2024 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد المسعف في المسجد الحرام بدر الشريف؛ أن هناك خطة للاستجابة السريعة من جميع الجهات العاملة في الحرم، في حال الطوارئ والإخلاء -لا قدر الله- في وقت التدافع.


وأضاف الشريف؛ أن وقت الاستجابة للبلاغات بين 4 إلى 6 دقائق في المسجد الحرام، وهناك خطة للطوارئ بالاتفاق مع الجهات المعنية.

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