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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة بينهم صحفي وأسيرة محررة

3/18/2024 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس واليوم الإثنين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وأسيرة محررة.


وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ونابلس، وطولكرم، والقدس.

وفا


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