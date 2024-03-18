الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة بينهم صحفي وأسيرة محررة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة بينهم صحفي وأسيرة محررة
التاريخ
3/18/2024 6:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس واليوم الإثنين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وأسيرة محررة.
وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ونابلس، وطولكرم، والقدس.
وفا
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