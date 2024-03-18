الرئيس الصيني شي جين بينغ يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أرسل تهانيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.
وجاء في تهنئة شي إلى بوتين: "اتحد الشعب الروسي في السنوات الأخيرة وتغلب على التحديات وحقق تقدما ثابتا على طريق التنمية والنهضة الوطنية".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن إعادة انتخاب الرئيس بوتين تعكس بالكامل حقيقة دعم الشعب الروسي لنهجه.
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