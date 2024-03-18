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الرئيس الصيني شي جين بينغ يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

3/18/2024 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أرسل تهانيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وجاء في تهنئة شي إلى بوتين: "اتحد الشعب الروسي في السنوات الأخيرة وتغلب على التحديات وحقق تقدما ثابتا على طريق التنمية والنهضة الوطنية".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن إعادة انتخاب الرئيس بوتين تعكس بالكامل حقيقة دعم الشعب الروسي لنهجه.

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