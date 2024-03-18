مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء

مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء
التاريخ
3/18/2024 6:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة اليوم الاثنين.
وبدأ جيش الاحتلال ما قال إنها عملية محدودة في مجمع الشفاء، وقال إنه يلاحق مسلحين من المقاومة في المنطقة.
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