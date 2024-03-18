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مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء

3/18/2024 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة اليوم الاثنين.


وبدأ جيش الاحتلال ما قال إنها عملية محدودة في مجمع الشفاء، وقال إنه يلاحق مسلحين من المقاومة في المنطقة.


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