كاتس:سنقوم بنشاط ضخم في رفح بعد إجلاء سكانها غربا

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-أعلن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس،
الاثنين، اعتزام اسرائيل القيام بما أسمته "نشاطا ضخما" في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، بعد أن تجلي الفلسطينيين إلى المنطقة الغربية من المدينة.
وقال كاتس لهئية البث العبرية الرسمية: "بأن اسرائيل ستتحرك في رفح (على الحدود مع مصر) وقبل النشاط الضخم، سنجلي المواطنين من هناك، ليس إلى الشمال، بل إلى المنطقة الغربية" على حد تعبيره.
وفي الأسابيع الماضية، أعلن مسؤولون إسرائيليون مرارا رفضهم عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله باتجاه السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.
وتابع كاتس: "توجد دول عربية (لم يسمها) يمكنها في إطار إنساني أن تساعد في نصب خيام أو أشياء أخرى، ولا مصلحة لنا في قتال سكان رفح".
ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تأوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت قتلى وجرحى.
واعتبر كاتس أنه "عندما يتعين على جيش الاحتلال التحرك في رفح، مشيرا إلى أنه لا يرى أي فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك إجلاء المدنيين".
ويأتي تصريح كاتس غداة تأكيد متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح "دون وجود خطة قابلة للتنفيذ تضمن أمن وسلامة 1.5 مليون نازح".
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