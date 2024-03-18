كاتس:سنقوم بنشاط ضخم في رفح بعد إجلاء سكانها غربا

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أعلن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس،الاثنين، اعتزام اسرائيل القيام بما أسمته "نشاطا ضخما" في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، بعد أن تجلي الفلسطينيين إلى المنطقة الغربية من المدينة.

وقال كاتس لهئية البث العبرية الرسمية: "بأن اسرائيل ستتحرك في رفح (على الحدود مع مصر) وقبل النشاط الضخم، سنجلي المواطنين من هناك، ليس إلى الشمال، بل إلى المنطقة الغربية" على حد تعبيره.

وفي الأسابيع الماضية، أعلن مسؤولون إسرائيليون مرارا رفضهم عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله باتجاه السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.

وتابع كاتس: "توجد دول عربية (لم يسمها) يمكنها في إطار إنساني أن تساعد في نصب خيام أو أشياء أخرى، ولا مصلحة لنا في قتال سكان رفح".

ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تأوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت قتلى وجرحى.

واعتبر كاتس أنه "عندما يتعين على جيش الاحتلال التحرك في رفح، مشيرا إلى أنه لا يرى أي فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك إجلاء المدنيين".

ويأتي تصريح كاتس غداة تأكيد متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح "دون وجود خطة قابلة للتنفيذ تضمن أمن وسلامة 1.5 مليون نازح".