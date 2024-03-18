فارس: تصعيد خطير وغير مسبوق ضد الأسرى منذ بداية شهر رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررينقدورة فارس، صباح اليوم الاثنين، "إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعدت من إجراءاتها بحق الأسرى والأسيرات منذ بداية شهر رمضان، وذلك من خلال مضاعفة الإجراءات القمعية، تحديداً عمليات الضرب المبرح والإهانات والحط من الكرامة ومصادرة المصاحف من الغرف".





وأشار فارس إلى أن تصعيد الإجراءات بغطاء حكومي كامل، إضافةً الى تعيين القائم بأعمال مدير إدارة السجون كوبي يعقوبي، المحسوب على الفاشي ايتمار بن غفير، والذي يحاول أن يثبت ويؤكد ولائه لمنصبه وصرامته، مما يضمن له لاحقاً أن يتم تعيينه مديراً فعلياً لإدارة

السجون، وذلك على حساب كرامة الأسرى وصحتهم وحياتهم.





وأكد فارس أن الأوضاع باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله أحد، إذ أصبحت حياة الاسرى مهددة بالمعنى الحقيقى، وذلك جراء استمرار السياسات الانتقامية، والتي أثرت تراكمياً على صحة الأسرى، خصوصاً وأننا دخلنا الشهر السادس في هذا الواقع الخطير.





وشدد فارس على أن الأسرى المعزولين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والإهانة من قبل السجانين والوحدات الخاصة التي يتم استقدامها للسجون لتنفيذ عمليات القمع والتعذيب، والتي أصبحت تقيم بشكل دائم منذ السابع من أكتوبر أمام أقسام وغرف الأسرى، حيث تنفذ هذه الوحدات مهامها الاجرامية بلباس الأقنعة السوداء، وتكون ممارساتهم وأشكالهم أقرب الى العصابات.





وبين فارس أن من أكثر المستهدفين بهذه السياسات خلال الأيام الماضية القائد مروان البرغوثي، والذي اعتدى عليه بالضرب، وكذلك الأمر الأسير ثابت مرداوي، اذ أن استهدافهم هدد حياتهم بشكل حقيقي.





ودعا فارس الكل الفلسطيني الوقوف عند مسؤولياتهم في التصدي لهذه السياسات الإجرامية، وتوظيف كافة الطاقات والامكانيات لحماية الأسرى وتوفير مظلة ردع وحصانة لنصرتهم، كما دعا المجتمع الدولي بكل تشكيلاته السياسية والحقوقية والإنسانية الخروج عن صمته، من خلال اتخاذ إجراءات حازمة ضد دولة الاحتلال التي تقترف جرائم ممنهجة بحق الاسرى والاسيرات .