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الاحتلال يجرف 15 دونما ويقتلع 150 شجرة زيتون في حوسان غرب بيت لحم

3/18/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أرضا واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال جرفت 15 دونما واقتلعت 150 شجرة زيتون معمرة، قرب المدخل الغربي لقرية حوسات باتجاه الشرق، تعود للمواطنين، إبراهيم جابر حمامرة وشقيقه مصطفى، وإبراهيم علي سباتين، وشريف موسى سباتين، وخالد عبد الله الشاعر، والشقيقين سعدي وسعود الشاعر.

وأوضح حمامرة أن الهدف من تجريف الأرض، توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

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