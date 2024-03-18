الاحتلال يجرف 15 دونما ويقتلع 150 شجرة زيتون في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أرضا واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال جرفت 15 دونما واقتلعت 150 شجرة زيتون معمرة، قرب المدخل الغربي لقرية حوسات باتجاه الشرق، تعود للمواطنين، إبراهيم جابر حمامرة وشقيقه مصطفى، وإبراهيم علي سباتين، وشريف موسى سباتين، وخالد عبد الله الشاعر، والشقيقين سعدي وسعود الشاعر.
وأوضح حمامرة أن الهدف من تجريف الأرض، توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.
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