بوريل: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا وتتسبب بمجاعة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بركسل/PNN-قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.
وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص".
وأضاف "هذا غير مقبول. المجاعة تستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة".
وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 31,726 مواطنا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 73,792 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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