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بوريل: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا وتتسبب بمجاعة في غزة

3/18/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بركسل/PNN-قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.

وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص".

وأضاف "هذا غير مقبول. المجاعة تستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة".

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 31,726 مواطنا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 73,792 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

MENAFN18032024000205011050ID1107989648

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