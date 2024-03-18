مصر: حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي لاقتصادنا بـ7.4 مليارات يورو

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية لدعم اقتصاد بلاده تبلغ 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار).

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو.

كما ضم المؤتمر رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ومتوجها إلى القادة الأوروبيين، قال السيسي: "مثّلت زيارتكم اليوم محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا".

وأضاف: "قمتُ بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون".

وتابع: "اقترن مسار ترفيع العلاقات بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة، التي تبلغ حوالي 7.4 مليارات يورو، من ثلاثة مكونات رئيسية".

وهذه المكونات، بحسب السيسي، هي "التمويل المُيسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي".

وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليارات دولار من 2020 إلى 2023، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ـ مؤتمر مشترك للاستثمار

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف السيسي، أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في بلاده.

وشهدت مباحثات الأحد، وفق الرئيس المصري، "تركيزا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي".

وقال السيسي إن "المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)، حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة".

وأردف: "اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر، التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين".

ـ وقف إطلاق النار بغزة

وبالنسبة للحرب الإسرائيلية المدمرة والمستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال السيسي: "أكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة، وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية".

وأضاف: "دعوت القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبشأن الاجتياح البري الإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، قال السيسي: "اتفقنا والقادة الأوروبيون على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح".

وحذر من أن هذه العملية "ستضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلا عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلا".

وفي رفح، يوجد نحو 1.4 مليون نازح دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى جنوبي القطاع بزعم أنه منطقة آمنة، ثم شن غارات قاتلة عليه لاحقا.

وزاد السيسي بقوله: "تؤكد مصر مجددا رفضها الكامل لأي محاولات من قِبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه المحتلة منذ عام 1967، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وشدد على أن "معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة، على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية".

وحذر من أن "التسويف في حل تلك القضية الفلسطينية يُعرّض المنطقة والعالم بأسره لعدم الاستقرار".

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب على قطاع غزة، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.