حالة تشنجات تنهي مباراة بالدوري الأرجنتيني (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتهت مواجهة إستوديانتس وبوكا جونيورز، بالجولة 11 من عمر الدوري الأرجنتيني، في الدقيقة 27، بعدما سقط ألتاميرانو لاعب إستوديانتس على أرض الملعب، أثر تعرضه لتشنجات.
ونقل ألتاميرانو إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقالت وسائل إعلام أن حالته استقرت.
وفي إطار نفس الجولة، حقق ريفر بليت فوزا حاسما أمام ضيفه خيمناسيا لا بلاتا (3-1)، ليقترب من التأهل لربع نهائي البطولة.
افتتح الضيوف التسجيل عبر بينخامين دومينجيز (ق11)، لكن صاحب الأرض قلب الطاولة وسجل ثلاثية وقع عليها كل من كلاوديو إتشيبيري (ق29)، ولياندرو جونزاليس بيريز (ق70)، وفاكوندو كوليديو (ق86).
وبهذا الفوز، رفع فريق "المليونيرات" رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد خيمناسيا عند 13 نقطة في المرتبة التاسعة.
من جانبه، فرض تاييريس كوردوبا التعادل السلبي على مضيفه بانفيلد، ليصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثالث من المجموعة الأولى، مقابل 11 نقطة لصاحب الأرض في المركز العاشر.
وفي باقي مباريات الجولة، فاز باراكاس سنترال على أوراكان بهدف دون رد، وكذلك جودوي كروز على تيجري بنفس النتيجة.
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