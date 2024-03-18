حالة تشنجات تنهي مباراة بالدوري الأرجنتيني (فيديو)

انتهت مواجهة إستوديانتس وبوكا جونيورز، بالجولة 11 من عمر الدوري الأرجنتيني، في الدقيقة 27، بعدما سقط ألتاميرانو لاعب إستوديانتس على أرض الملعب، أثر تعرضه لتشنجات.

ونقل ألتاميرانو إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقالت وسائل إعلام أن حالته استقرت.

وفي إطار نفس الجولة، حقق ريفر بليت فوزا حاسما أمام ضيفه خيمناسيا لا بلاتا (3-1)، ليقترب من التأهل لربع نهائي البطولة.



افتتح الضيوف التسجيل عبر بينخامين دومينجيز (ق11)، لكن صاحب الأرض قلب الطاولة وسجل ثلاثية وقع عليها كل من كلاوديو إتشيبيري (ق29)، ولياندرو جونزاليس بيريز (ق70)، وفاكوندو كوليديو (ق86).

وبهذا الفوز، رفع فريق "المليونيرات" رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد خيمناسيا عند 13 نقطة في المرتبة التاسعة.



من جانبه، فرض تاييريس كوردوبا التعادل السلبي على مضيفه بانفيلد، ليصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثالث من المجموعة الأولى، مقابل 11 نقطة لصاحب الأرض في المركز العاشر.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز باراكاس سنترال على أوراكان بهدف دون رد، وكذلك جودوي كروز على تيجري بنفس النتيجة.

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