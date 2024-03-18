مركز شرطة بر دبي يحقق نسبة صفر وفيات على الشارع العام في 2023

أكد سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن مركز شرطة بر دبي ومنذ القدم وحتى الآن يعد نموذجا لمركز الشرطة المتقدم والمتطور في خططه الأمنية، وأحد أهم المراكز التي انطلقت منه العديد من المبادرات والأفكار والبرامج والمشاريع الأمنية، التي تصب في تعزيز الأمن والأمان وخدمة الناس وإسعادهم وضمان جودة الحياة لهم.

وأضاف اللواء العبيدلي: يعد مركز بر دبي من المراكز المهمة نظرا لما تتمتع به منطقة اختصاصه، من حيث المساحة الشاسعة وعدد السكان والمعالم والأماكن البارزة، الأمر الذي يتطلب تسخير كافة الممكنات في سبيل التغطية الأمنية الناجحة، وقد عملت شرطة دبي على دعم جهود المركز في كافة الجوانب، سواء من خلال تبني وتطبيق الأفكار والبرامج الإبداعية التي من شأنها أن تدعم مستوى الأداء في المركز، أو من خلال توفير الأنظمة والممكنات المتقدمة التي ترفع من مستوى كفاءة العمل في مختلف عملياته وخدماته التي يقدمها.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة بر دبي ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة بحضور سعادة اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وسعادة اللواء عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد أحمد محمد المهيري، نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

المؤشرات الاستراتيجية

واطلع سعادة اللواء العبيدلي على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة بردبي في مجال التغطية الأمنية حيث بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% محققا المستهدف المطلوب وهو 100%، وحقق زمن متميز في الاستجابة للحالات الطارئة وهو " دقيقتين و5 ثوان".

كما واطلع على نتائج الفريق الأمني لمركز شرطة بر دبي والمهمات التي نفذها والتي تنوعت بين التدقيق على الأشخاص والتدقيق على المركبات ومتابعة المركبات المهجورة وغيرها من المهام التي ساهمت في تعزيز شعور السكان بالأمن والأمان.

السجلات المرورية

وثمن سعادة اللواء العبيدلي الدور البارز والمهم والمتميز لقسم السجلات المرورية وجهوده التي أفضت إلى تحقيق المركز في العام 2023 نسبة صفر وفيات على الشارع العام نظير خططه ومبادرته وعمله على التوعية الدائمة، وتنسيقه مع مختلف الأقسام والشركاء ما أدى إلى تحقيق هذه النتيجة على مستوى الشارع العام، وخفض حوادث الوفيات على مستوى منطقة اختصاص بر دبي.

كما واطلع على مادة عرض توضح دور المركز في التواصل مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل العمل على الملاحظات والتوصيات التي قدمها المركز من خلال عدة دراسات تحليلية مبنية على الاحصائيات والأرقام والخبرة في العمل الميداني في مناطق الاختصاص، أفضت إلى تنفيذ العديد من التعديلات مع الشركاء وأثمرت في تحقيق نتائج مرورية جيدة منها على سبيل المثال خفض عدد الوفيات على شارع البدع من 4 وفيات في العام 2022 إلى صفر وفيات في العام 2023، بالإضافة إلى الحملات المرورية التي نفذها المركز، والتي ساهمت في تحقيق انخفاض في وفيات الحوادث في العام 2023 إلى ما نسبته 39%، منها حملة الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة، ويوم بلا حوادث، و"الاسكوترات" الكهربائية، والمركبات المزودة، والمركبات المهجورة، واستفاد منها 15 ألفاً في منطقة بر دبي.

إنجازات

واطلع سعادة اللواء العبيدلي على النتائج المتميزة التي حققها المركز في العام 2023م، منها تحقيق صفر بلاغات مرورية مجهولة لآخر 6 أعوام، وحصول المركز على الترتيب الأول على مستوى مراكز الشرطة في تدريب الموظفين، وتسجيل المركز لـ3 حقوق ملكية فكرية، وارتفاع نسبة السعادة الوظيفية إلى 96.3%.

إسعاد المتعاملين

كما واستمع سعادة اللواء العبيدلي إلى شرح يوضح دور قسم مركز إسعاد المتعاملين، من حيث متابعة مستوى الخدمات الذكية المقدمة للجمهور عبر مراكز الشرطة الذكية، مثل "نقطة شرطة دبي مول" و"سيتي ووك" "ولامير" و"حي دبي للتصميم"، وكذلك من حيث التنسيق مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة ذات الصلة بنقاط ومراكز الشرطة الذكية، في سبيل ضمان تقديم خدمة عالية المستوى واستدامة تطوير الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الملاحظات والاقتراحات والأفكار الإبداعية التي تساهم في رسم التصورات المستقبلية للخدمات.

التواصل مع الضحية

وأشاد سعادة اللواء العبيدلي بالجهود التي قام بها فريق التواصل مع الضحية في المركز، حيث تواصل الفريق بنسبة 100% في العام 2023م مع الضحية بشقيها الجنائي والمروري خلال سبعة أيام عمل، وهي النسبة ذاتها في العام 2022م، ما يعكس مستوى الحرفية والأداء المستدام الذي يضمن تحقيق الأهداف.

جولة

وقام سعادة اللواء العبيدلي يرافقه مدير المركز ونائبه وعدد من كبار الضباط بجولة تفقدية شملت كافة مرافق المركز، واطلع على المركبات والدوريات الأمنية والمرورية والخدمية المستخدمة في المركز، ومستوى التنسيق بين المركز ومركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعلميات في الجوانب المتعلقة بالانتقال إلى المهمات والبلاغات.





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