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ردة الفعل سبب عدم إفاقته.. الكشف عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت

3/18/2024 6:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت الساعات الماضية، تحسن في حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر المصري، الذي سقط مغشيًا عليه بشكل مفاجئ، في مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري، الإثنين الماضي.

وكان رفعت تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ، حيث سقط مغشيًا عليه في المباراة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، ونقل لأحد مستشفيات الإسكندرية؛ حيث توقفت عضلة القلب لمدة ساعة قبل إنعاشه، وتم وضعه بعدها على الأجهزة بهدف إعادة تنشيط الدورة الدموية مرة أخرى.

وقال مراسل قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "رفعت خضع لأشعة على القلب وجاءت مطمئنة بنسبة كبيرة، كما أن رسم المخ أثبت عدم تأثره بما حدث في الفترة الماضية، بخلاف أن وظائف الكبد جاءت جيدة".

وأضاف "اللاعب لا زال تحت جهاز التنفس الصناعي، وهناك التهابات بسيطة داخل الرئة يتم علاجها بواسطة المضادات الحيوية بجانب مشاكل الكلى، ويخضع اللاعب لجلسات غسيل كلوي".

وأشار إلى أن أحمد رفعت ليس في غيبوبة كاملة، موضحًا أن الأطباء يفضلون عدم إفاقة اللاعب لفترات، خوفًا من رد فعله الذي قد يؤثر على عمل الأجهزة.

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