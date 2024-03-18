اشتراكات خدمات الاتصالات بالإمارات تتجاوز 26 مليوناً في سبتمبر بنمو سنوي 5.5%

ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة شاملة "الهاتف المتحرك والإنترنت والثابت" إلى نحو 26 مليونا و117 ألفا و357 اشتراكا بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2023، بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 1.358 مليون اشتراك أو ما نسبته 5.5% مقارنة بنحو 24 مليونا و758 ألفا و429 اشتراكا في نهاية سبتمبر 2022.

وزادت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنسبة 1.3% أو ما يوازي 328.78 ألف اشتراك مقارنة بنحو 25 مليونا و788 الفا و577 اشتراكا في نهاية العام 2022.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14%.

وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة على أساس سنوي بنسبة 6.5% إلى 20 مليونا و445 ألفا و447 اشتراكا بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 19 مليونا و70 ألفا و931 اشتراكا في نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغ معدل انتشار الخدمة نحو 220.1 خط لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك إلى 15 مليونا و867 ألفا و913 اشتراكا بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.9% مقابل 14 مليونا و972 ألفا و994 اشتراكا في سبتمبر 2022، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة للهاتف المتحرك نحو 4 ملايين و577 ألفا و534 اشتراكا في سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بنحو 4 ملايين و97 ألفا و937 اشتراك في سبتمبر 2022.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 3 ملايين و742 ألفا و119 اشتراكا بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 40 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وأشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و929 ألفا و791 اشتراكا في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 1.2% أو ما يعادل 23.2 ألف اشتراك جديد مقارنة بنحو مليون و925 ألفا و628 اشتراكا في نهاية سبتمبر 2022، وبلغ معدل انتشار الخدمة نحو 20.8 خطاً لكل 100 نسمة.





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