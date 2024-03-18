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بسيناريو محمد صلاح.. نجم أرسنال يغيب عن منتخب غانا في معسكر مارس

3/18/2024 5:18:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، استبعاد توماس بارتي لاعب أرسنال، من معسكر "البلاك ستارز"، المقرر إقامته شهر مارس الجاري.

وقال الاتحاد الغاني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بارتي طلب إعفاءه من معسكر منتخب غانا، لاستعادة كامل لياقته بعد الإصابات الأخيرة التي عانى منها".

ويغيب أيضًا عن معسكر منتخب غانا، الثنائي جوزيف بانتسيل وإينياكي ويليامز، وكشف الاتحاد الغاني عن حاجة بانتسيل إلى التواجد في أمريكا لإنهاء إجراءات الإقامة، وإصابة ويليامز.

ويلعب منتخب غانا وديًا ضد نيجيريا وأوغندا، خلال فترة التوقف الدولي بمارس الجاري.

وكرر بارتي نفس سيناريو النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي اعتذر عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال الشهر الجاري، بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في تصريح سابق، إن محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر في مارس الجاري، بداعي حاجته للمشاركة التدريجية في المباريات، بعد الإصابة الأخيرة التي عانى منها في العضلة الخلفية.

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