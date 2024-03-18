«دائمًا ضحايا».. هتافات مسيئة في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهتافات المسيئة خلال مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، أمس الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، داعيًا الشرطة للتعامل مع الأمر.

وجرى سماع العديد من الجماهير في أحد مدرجات ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر الإنجليزية، يهتفون بكلمة "قتلة" وبعد ذلك جاءت هتافات أخرى بكلمة "دائمًا ضحايا"، وتم سماع ذلك أيضًا عبر البث التليفزيوني.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له: "علمنا بالهتافات المسيئة في مباراة كأس الاتحاد بين مانشستر يونايتد وليفربول، وسنتواصل مع شرطة مانشستر ونقدم لها الدعم كذلك".

وأضاف: "ندين بشدة أي هتافات مسيئة أو عنصرية أو تحتوي على تمييز في ملاعب كرة القدم، ونحن عازمون على القضاء على هذا السلوك".

وأوضح البيان: "إنه سلوك غير مقبول وله تأثير مدمر على الناس والمجتمع خارج لعبتنا، يجب أن يتوقف ذلك ونحن ندعم أي ناد وجماهيره في محاولاتهم للقضاء على تلك الظاهرة".

يذكر أن هذه المباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد على ليفربول بنتيجة (4-3) بعد خوض شوطين إضافيين، ليبلغ اليونايتد الدور قبل النهائي، ويواجه فريق كوفنتري سيتي.

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