«أُذْن» عثمان ديمبلي تبعده عن مواجهة باريس سان جيرمان ومونبلييه

غاب عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، عن مواجهة فريقه أمام مونبلييه، أمس الأحد، بالجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي، بسبب تعرضه لإصابة مزعجة قبل ساعات قليلة من المباراة.

وبحسب شبكة "RMC" سبورت، فإن عثمان ديمبلي عانى من آلام بسبب ثقب في طبلة الأذن، تسببت في استبعاده عن المشاركة في مباراة مونبلييه.

وسجل عثمان ديمبلي، هدفًا وحيدًا مع باريس خلال 32 مباراة شارك بها في جميع المسابقات هذا الموسم، وقدم 12 تمريرة حاسمة، منذ انتقاله إلى الفريق الفرنسي مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي برشلونة، بعقد مدته 5 مواسم.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً عريضاً على مستضيفه مونبلييه بستة أهداف مقابل هدفين.

وخرج الشوط الأول مثيراً وحماسياً واتسم بالندية الكبيرة بين الفريقين حيث تقدم باريس سان جيرمان بهدفين مبكرين عبر فيتينيا في الدقيقة 14 وكيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يدرك مونبلييه التعادل بهدفين سجلهما أرنود نورالدين في الدقيقة 30 وتيجي سافانير في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني عاود باريس سان جيرمان تقدمه وتسيد اللقاء مجدداً بعد أن أحرز مبابي الهدف الثاني له والثالث للفريق الباريسي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف كانغ إن لي الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 53.

وعاد مبابي في الدقيقة 63 وسجل ثالث أهدافه "هاتريك" والهدف الخامس لباريس سان جيرمان، وهو ثاني هاتريك لمبابي هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وكان الهاتريك الأول له أمام رانس.

وفي الدقيقة 89 اختتم نونو مينديز مهرجان الأهداف، وسجل الهدف السادس لباريس سان جيرمان.

وواصل باريس سان جيرمان انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 26 نقطة في المركز 14.

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