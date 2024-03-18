تشافي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: لا أحد يرتاح في برشلونة

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على أحداث مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، التي جرت أمس الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الإسباني، مؤكدًا إنه لا أحد يرتاح في برشلونة، وذلك على الرغم من الفوز الذي حققه على الخصم بنتيجة 0/3.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدي علاقة جيدة جدًا مع كوكي لاعب أتلتيكو مدريد، تمنيت له التوفيق، وآمل أن نرى بعضنا البعض في المستقبل".

وأضاف: "ربما المباراة كانت الأكثر اكتمالاً، ومشابهة لمواجهة نابولي، وليفاندوفسكي كان نشيطًا للغاية، وكذلك فيرمين لوبيز وجواو فيليكس".

وتابع: "كريستنسن واجه مشاكل، وقررت الدفع بفيرمين لوبيز لأنه يهاجم في المساحات بشكل جيد، وجوندوجان في خط الوسط منحنا الكثير، وكانت مباراة مثالية".

وعن تعرضه للطرد، قال تشافي: "الشيء المهم هو الفوز، لم أقل أي شيء على الإطلاق، أنا متحمس وأريد أن يفوز فريقي، وبالنسبة لي الطرد غير عادل لكن يجب أن أقبله".

وأتم تشافي تصريحاته، قائلاً: "نحن برشلونة، ولا أحد يرتاح هنا، وسنحاول التحسن من أجل المنافسة على لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا".

ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة يحتل بها المركز الخامس.

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