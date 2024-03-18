إنريكي: قلوبنا ستقود باريس للفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بلاعبيه بعد الفوز الكاسح 6-2 على مونبلييه، مساء أمس الأحد، بالجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي، مشيرًا إلى أن كتيبة باريس ستحاول بقلوبها الفوز بألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وصرح إنريكي عبر قناة "أمازون برايم" قائلاً: "الحياة جميلة، وتصبح أكثر جمالاً عندما تحقق الفوز".

وأضاف "قلت منذ اليوم الأول لي مع الفريق، أنني محظوظ بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين يتسمون بروح قتالية".

وبسؤاله هل الحياة تكون أسهل في ظل وجود مبابي طوال المباراة، أجاب إنريكي: "نعم أتفق، ومقتنع بذلك منذ بداية مشواري مع باريس، ودعنا ننسى الماضي".

وكشف إنريكي نصيحته لأشرف حكيمي، قائلاً: "طالبته باللعب بشكل أكثر تحفظًا، وأن يتقدم للأمام في الوقت المناسب، وأعتقد أن أشرف حكيمي التزم بهذه التعليمات في الشوط الأول، وقدم أداء جيدًا".

وأكد: "لقد وصل الفريق إلى مستوى جديد ومميز، وكنا نعلم قبل المباراة أنه بإمكاننا أن نتفوق بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسينا، أردنا أن نثبت لخصومنا أننا جاهزون لخوض كل المباريات بمنتهى القوة ونسعى لحسم لقب الدوري في أسرع وقت ممكن".

وأتم لويس إنريكي تصريحاته، قائلاً: "سنحاول بكل قلوبنا أن نفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا".

وكان الشوط الأول خرج مثيراً وحماسياً واتسم بالندية الكبيرة بين الفريقين حيث تقدم باريس سان جيرمان بهدفين مبكرين عبر فيتينيا في الدقيقة 14 وكيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يدرك مونبلييه التعادل بهدفين سجلهما أرنود نورالدين في الدقيقة 30 وتيجي سافانير في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني عاود باريس سان جيرمان تقدمه وتسيد اللقاء مجدداً بعد أن أحرز مبابي الهدف الثاني له والثالث للفريق الباريسي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف كانغ إن لي الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 53.

وعاد مبابي في الدقيقة 63 وسجل ثالث أهدافه "هاتريك" والهدف الخامس لباريس سان جيرمان، وهو ثاني هاتريك لمبابي هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وكان الهاتريك الأول له أمام رانس.

وفي الدقيقة 89 اختتم نونو مينديز مهرجان الأهداف، وسجل الهدف السادس لباريس سان جيرمان.

وواصل باريس سان جيرمان انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 26 نقطة في المركز 14.

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