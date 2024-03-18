أرقام مرعبة.. كيليان مبابي يواصل كتابة التاريخ

واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه بالدوري الفرنسي، بتسجيله "هاتريك" خلال الفوز الكبير لفريقه على مونبلييه بنتيجة 6/2، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده من الأهداف بنسخة الموسم الجاري من الدوري الفرنسي إلى 24 هدفًا، خلال 24 مباراة، يتصدر بها جدول ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن رصيد مبابي من الأهداف وصل إلى 188 هدفًا خلال مسيرته بالدوري الفرنسي، يحل بها المركز الثامن بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسي تجاوز الأسطورة فلوري دي نالو، صاحب الـ 187 هدفًا.

وفي نفس الوقت، أشارت شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، إلى أن مبابي ساهم في أكثر من 450 هدفًا، طوال مسيرته مع الأندية والمنتخب الفرنسي، حيث سجل 323 هدفًا وصنع 130 هدفًا، خلال 432 مباراة، رغم أن عمره لم يتخط الـ 25 عامًا.

وسلط نادي باريس سان جيرمان، الضوء على لحظة استثنائية لمبابي، حيث أشار الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، إلى أن مباراة مونبلييه، تحمل رقم 200 لمبابي بقميص الفريق الفرنسي في الدوري.

ويلعب مبابي بقميص باريس منذ صيف 2017، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

وجاءت أهداف مبابي في شباك مونبلييه، لتكسر صيامه عن التهديف في بطولة الدوري الفرنسي، الذي دام لمدة شهر، بحسب شبكة RMC سبورت، حيث كان آخر هدف أحرزه أمام نانت يوم 17 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري الفرنسي.

وأحرز مبابي، سادس ثنائية مع فريقه هذا الموسم بعد هدفين في شباك أندية ميتز وستاد بريست 29 ونيس وأولمبيك ليون ولانس.

يذكر أن مبابي أبلغ ناديه باريس سان جيرمان في وقت سابق، برحيله عن النادي الفرنسي عقب نهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع فترة انتهاء عقده، وسط تأكيدات عالمية بتوقيع اللاعب مع ريال مدريد، لينضم إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل.

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