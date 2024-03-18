إحصائية غير فنية تدفع أنشيلوتي لتحذير فينيسيوس

جاءت إحصائية خاصة بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، لتدفع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحذيره من استمرارها خلال المباريات المقبلة، خاصة إنه يعتبر أحد أهم الأسلحة الهجومية لريال مدريد خلال الوقت الحالي.

وكان فينيسيوس أحرز هدفين في فوز ريال مدريد على أوساسونا، السبت الماضي، بالجولة 29 من عمر الدوري الإسباني، ليرفع رصيد إلى 18 هدفًا مع الميرنغي بكل المسابقات هذا الموسم.

وواصل فينيسيوس الظهور بشكل عصبي أمام أوساسونا، واحتج على حكم اللقاء، في لقطة أدت إلى حصوله على بطاقة صفراء، ثم استمر في الاعتراض أثناء النظر إلى الكاميرا، وكان بمواجهة بدلاء أوساسونا في طريقه للخروج من أرض الملعب بعد نهاية أحداث الشوط الأول، وأبعده زميله بالريال إبراهيم دياز عن الكاميرا، لعدم تصويره حال خروجه عن النص.

وبحسب شبكة " ريليفو" الإسبانية، حصل فينيسيوس على 4 بطاقات صفراء في آخر 4 مباريات، وتم إنذاره 21 مرة منذ موسم 22/21، كانت 6 فقط منها بسبب مخالفات، و6 بسبب الاحتجاج على الحكام، و7 لمشادات مع لاعبي المنافس، وواحدة لإضاعة الوقت، وأخرى بسبب احتفال، وتم طرده مرة واحدة، في مباراة فالنسيا، بسبب مشاجرة مع لاعب المنافس.



وكشفت الشبكة، أن أنشيلوتي ينصح فينيسيوس بعدم الانجرار وراء الأزمات، والتركيز على اللعب وعدم الاحتجاج كثيرًا، مشيرة إلى أن الثنائي توني كروس وناتشو تحدث مع فيني أيضًا، بسبب تصرفاته المتهورة التي تحرم ريال مدريد من جهوده في بعض الأحيان.

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