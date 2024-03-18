أبل تسعى لاستخدام منصة الذكاء الاصطناعي جيمني على أجهزة آيفون

أكدت مصادر مطلعة أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تجري محادثات لاستخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيمني التابعة لشركة غوغل في هواتف آيفون، لتمهد الطريق أمام اتفاق ضخم يمكن أن يعيد تشكيل صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الشركتين تجريان مفاوضات نشطة تتيح لأبل استخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي التوليدية لتشغيل بعض السمات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى برامج آيفون خلال العام الحالي.

وبحسب المصادر فإن أبل أجرت مؤخرا مناقشات مع شركة الذكاء الاصطناعي أوبن أيه آي المملوكة لمجموعة مايكروسوفت، بشأن إمكانية استخدام أدوات أوبن أيه.آي في أجهزة أبل.

وذكرت بلومبرغ أنه إذا توصلت أبل وغوغل إلى اتفاق ستقوم شراكة بحثية بين الشركتين. ومنذ سنوات تدفع شركة غوغل التابعة لمجموعة آلفابيت مليارات الدولارات سنويا لكي تجعل محرك بحث غوغل هو الخيار الافتراضي على متصفح الإنترنت سفاري التابع لشركة أبل والمستخدم على أجهزتها مثل آيفون وآيباد.

وقالت المصادر إن أبل وجوجل لم تتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن شروط ولا توصيف اتفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ولا كيفية تطبيقه.

وسيتيح أي اتفاق دفعة كبيرة لمنصة الذكاء الاصطناعي جيمني من خلال توفيرها لمليارات المستخدمين المحتملين. في الوقت نفسه فإنه يمثل إشارة إلى أن أبل لن تواصل جهودها في تطوير منصة ذكاء اصطناعي خاصة بها كما يأمل البعض، في حين تهدد بإثارة المزيد من المخاوف بشأن حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار من التعاون بين الشركتين العملاقتين.

يذكر أن أبل تجهز مجموعة من القدرات الجديدة كجزء من الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 18 على أساس نماذجها الخاصة للذكاء الاصطناعي. لكن هذه التحسينات ستركز على الخصائص التي تعمل على أجهزة أبل مباشرة ولا تحتاج إلى خدمات الحوسبة السحابية. لذلك تسعى أبل لإيجاد شريك يتولى القيام بالمهام الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل إنشاء الصور وكتابة النصوص بناء على أوامر بسيطة من المستخدم.



