بيع بنتهاوس في أبوظبي بـ 137 مليون درهم

أعلنت «الدار العقارية» عن بيع أغلى بنتهاوس في أبوظبي، والمكوّن من ثلاث غرف نوم في مجمّع «نوبو ريزيدنسز أبوظبي» في جزيرة السعديات بسعر قياسي بلغ 137 مليون درهم، مسجلةً بذلك أعلى سعر للمتر المربع في الإمارة والذي تجاوز 96 ألف درهم.

وتأتي هذه الصفقة القياسية عقب بيع وحدة فيلا علوية «سكاي فيلا» مكونة من طابقين وأربع غرف نوم في المجمّع ذاته بسعر 130 مليون درهم.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تمثل هذه الصفقة التاريخية في نوبو ريزيدنسز نقطة تحول في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي وتعكس مستوى النضج والتطوّر الذي حققه سوق العقارات في الإمارة. وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة لافتة في حجم وقيمة المنازل المشتراة، بفضل السياسات والمبادرات الحكومية الداعمة التي عززت جاذبية أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستثمار الواعد. ونتوقع أن يواصل القطاع نموه مع إطلاق المزيد من مفاهيم الحياة العصرية والأكثر فخامة على مستوى الدولة في جزيرة السعديات وعبر المواقع الاستراتيجية في أبوظبي».

وقال راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: «يشهد القطاع العقاري في أبوظبي ارتفاعاً مستداماً في الطلب على مختلف فئات الأصول العقارية، حيث يعكس هذا الرقم القياسي الجديد مرونة ونضج السوق، كما يسلط الضوء على تنامي مكانة أبوظبي مدينة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار. نعمل باستمرار على إيجاد فرص جديدة واستكشاف سبل مختلفة للارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة من التطور، وتظل مهمتنا هي تطوير مشاريع عقارية متميزة تدمج بتناغم بين مكونات المشهد الثقافي الفريد والمتنوع لإمارة أبوظبي مما يجعلها وجهة استثنائية للعيش والاستثمار على مستوى سوق العقارات العالمي».

ويطلّ كلٍ من البنتهاوس والفيلا العلوية «سكاي فيلا» على شاطئ السعديات، ويشغل البنتهاوس طابقاً كاملاً ويضم مصعداً خاصاً وتيراساً واسعاً يتضمن حمام سباحة بإطلالة مميزة على متحف جوجنهايم و«بوليفارد غروف».

ويضم مشروع «نوبو ريزيدنسز» شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى ثلاث غرف نوم، ووحدات بنتهاوس ووحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) والفلل العلوية «سكاي فيلا»، بجانب فندق مكوّن من 125 غرفة، ومطعم يحمل العلامة التجارية «نوبو» وردهة على السطح. تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير المشروع ستنتهي في الربع الثاني من عام 2027.





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