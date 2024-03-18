4.18 ملايين معاملة رد «القيمة المضافة» للسياح في 2023

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن ارتفاع عدد معاملات رد الضريبة للسياح خلال عام 2023 بنسبة 14.41% إلى 4.18 ملايين معاملة، إذ بلغ المعدل اليومي للمعاملات 11460 معاملة.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً فاق التوقعات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معاملات رد الضريبة للسياح شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.

وأوضح أن إحصاءات الهيئة تظهر أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح بلغ نحو 14 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام في شهر نوفمبر عام 2018

وحتى نهاية العام الماضي.

ولفت إلى أن المعدل اليومي لعدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح شهد ارتفاعاً مُتواصلاً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ زاد من 4.13 آلاف معاملة كمعدل يومي في عام 2020 إلى نحو 7.39 آلاف معاملة يومياً في عام 2021، وقفز مرتفعاً إلى نحو 10.02 آلاف معاملة يومياً في عام 2022، وواصل الارتفاع حيث بلغ المعدل اليومي لمعاملات رد الضريبة للسياح التي تم تنفيذها خلال 2023 نحو 11.46 ألف معاملة.

انتعاش

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: " في ظل الانتعاش السياحي الذي تشهده دولة الإمارات، وعمليات التطوير المتواصلة التي نفذتها الهيئة للنظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح؛ شهد العدد الإجمالي السنوي للمعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، فارتفع من 1.51 مليون مُعاملة في عام 2020 إلى 2.7 مليون معاملة في 2021 بزيادة نسبتها 78.54 %. واستمر الارتفاع إلى 3.66 ملايين مُعاملة في عام 2022 بزيادة نسبتها 35.44 %. وارتفع مجدداً إلى 4.18 ملايين مُعاملة في عام 2023 بزيادة نسبتها 14.41% ".

وحول الربط الإلكتروني لأنظمة تجار التجزئة مع النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، أوضح البستاني، أن هذا الربط يشكل عنصراً رئيسياً في الإنجازات الهامة التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن النظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي تم إطلاقه في عام 2022 يعتبر الأحدث من نوعه عالمياً.

فواتير

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يعتمد النظام الرقمي بصفة أساسية على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من تجار التجزئة (منافذ البيع) المسجلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ والنظام، ليتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح (المشتري) والنظام، بما يتوافق مع أفضل المعايير، وبما يعزز تنافسية الدولة في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي".

وأفاد بأن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بنظام رد الضريبة للسياح شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية، ليتجاوز عددها الإجمالي بنهاية العام الماضي 16.48 ألف متجر، بارتفاع إجمالي بلغت نسبته 60.62 % مُقارنة بنحو 10.26 ألف متجر نهاية عام 2020.

استباقية

ولفت إلى أن هذا التوسع يواكب استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات الحكومية، والتركيز على الخدمات الاستباقية التي تهدف إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات تلبي تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.

وذكر أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح يحظى بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين، وذلك لسهولة التعامل من خلاله وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.

أجهزة

وأكد البستاني حرص الهيئة على نشر عدد كبير من أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريباً، مشيراً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة حالياً يبلغ 85 جهازاً، مقابل 71 جهازاً في نهاية 2020 بزيادة بلغت نسبتها 19.72%، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.

وأوضح أن شركة "بلانيت" هي الجهة المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام بإدارة هذه الأجهزة المزودة بجميع الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم الدعم للسائحين عند الحاجة لذلك.





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