فلاي دبي تطلق باقات شاملة لعطلات عيد الفطر

أطلقت فلاي دبي، باقات عطلات جذابة خلال فترة عطلة عيد الفطر المقبلة. تتيح للمسافرين من دولة الإمارات السفر إلى مجموعة مختارة من الوجهات الشهيرة عبر شبكة الناقلة.

تلبي باقات عطلة العيد احتياجات المسافرين الباحثين عن ملاذات الشواطئ أو العطلات القصيرة في المدن وهي باقات خاصة متاحة للحجز بحلول 31 مارس للسفر بين 06 أبريل و14 أبريل 2024، وتشمل رحلات الذهاب والاياب والإقامة في الفندق لمدة أربع ليال.

وجهات الشواطئ



لانكاوي وبينانغ ابتداءً من 2649 درهماً للشخص الواحد

تشتهر هاتان الوجهتان الماليزيتان بأشجار المانجروف الوارفة وشواطئهما البيضاء اللؤلؤية وعروض وتجارب الطهي التي لا تُنسى، كما توفران فرصة مثالية للاسترخاء في هذا العيد. في حين أن جزيرة لانكاوي هي موطن لبعض أجمل الشواطئ في ماليزيا، فإن بينانغ تشتهر بمناظرها الحيوية المتعددة الثقافات والأطباق المحلية التي تنتشر بين شوارع جورج تاون المذهلة.

مومباسا ابتداءً من 2849 درهماً للشخص الواحد

تقع هذه الجوهرة الساحلية على الساحل الشرقي لكينيا، وهي موطن للشواطئ الجميلة والحياة البحرية الفريدة والشعاب المرجانية المذهلة، وهي مثالية للأنشطة المائية. كما تشتهر مدينة مومباسا أيضاً بمحمياتها الطبيعية ومواقعها الثقافية، التي تلائم الجميع.

باتايا ابتداءً من 3049 درهماً للشخص الواحد

تشتهر باتايا بشواطئها المشمسة ومياهها الزرقاء الصافية وهي عوامل جعلت منها واحدة من أكثر الوجهات الأكثر شعبية في تايلاند. يمكن للسياح أيضًا تذوق المأكولات الشهية في الشوارع أو الاستمتاع بأجواء المدينة الحيوية التي تعد وجهة لا بد من زيارتها.

باقات عطلات المدن

بلغراد ابتداءً من 2149 درهماً للشخص الواحد

تشتهر بلغراد، عاصمة صربيا، بأجوائها النابضة بالحياة وأحياءها الجذابة. يمكن للسياح زيارة شارع سكادارليغا والاستمتاع بالعديد من المقاهي والحفلات الموسيقية والمعارض أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية لنهر الدانوب.

إسطنبول ابتداءً من 2799 درهماً للشخص الواحد

حيث يلتقي الشرق بالغرب، اشتهرت إسطنبول منذ فترة طويلة بأجوائها النابضة بالحياة ومزيج الثقافات والمناظر الخلابة لمضيق البوسفور. اكتشف أسواق إسطنبول الصاخبة والمواقع التاريخية المثيرة للإعجاب، بما في ذلك آيا صوفيا والمسجد الأزرق، فضلا عن الاستمتاع بالمأكولات المحلية اللذيذة في أحد مطاعم المدينة ذات المستوى العالمي.

كراكوف ابتداءً من 2999 درهماً للشخص الواحد

تعد كراكوف واحدة من أقدم المدن في بولندا، توفر للسياح لمحة عن تاريخ بولندا الغني. تتميز هذه الوجهة الساحرة بالهندسة المعمارية المدهشة والمواقع التاريخية الرائعة بما في ذلك قلعة فافل الملكية وغيرها الكثير.

تبليسي ابتداءً من 2449 درهماً للشخص الواحد

جذبت هذه الجوهرة الجورجية المحاطة بالجبال العديد من الزوار بسبب جمالها الطبيعي وتراثها الغني. يمكن للسياح الذين يزورون تبليسي التجول عبر المباني الملونة والمواقع التاريخية الرائعة والحمامات الكبريتية التقليدية فضلا عن تذوق الطعام الجورجي اللذيذ.

توفر عطلات فلاي دبي منصة شاملة تتيح للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات المصممة خصيصاً، بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة الرحلات وتأجير السيارات وغير ذلك الكثير.





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