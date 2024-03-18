برعاية منصور بن زايد.. ختام البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بالبحرين

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، اختتمت في مملكة البحرين الشقيقة منافسات البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية 2024 "بطولة البحرين للإنتاج المحلي".

شهد فعاليات الختام في المنامة، سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد كبير من الملاك ومديري المرابط.

وجاءت منافسات الختام قوية ومثيرة وشهدت ظهور العديد من الأسماء التي تأهلت لنهائيات البطولة، وأحرزت المهرة "مجرة ان اس" لمربط النسيم، اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "اتش اي سمانة" لحبيب عباس ابراهيم، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى "اتش كي دينا" لمحمد الحايكي.

ونالت اللقب الذهبي لبطولة المهرات "تي اف كيه هلا" لمربط تي اف كيه، وحصلت على اللقب الفضي "فردوس النوادر" لمربط النوادر، ونالت البرونز "لمار ايه جيه" لعبد الله النعيمي.

وتوشحت "اورا الجزلة" لمربط الأوراسية، بذهبية الأفراس، وحصلت على اللقب الفضي "تي اف كيه غالية" لمربط تي اف كيه، فيما نالت اللقب البرونزي "بي اس نوارة" لمحمد أحمد الحايكي.

وتصدر "اس ار خالد" لمربط اس آر، بطولة الأمهار عمر سنة ونال اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "براق الطريفي" لحسين عبد الله، بينما حصل على اللقب البرونزي "محبوب النوادر" لمربط النوادر.

وأحرز "بدر النوادر" لمربط النوادر اللقب الذهبي للأمهار، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "محارب المهنا" لمربط المهنا، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى "رهن الشهاب" لمريم إبراهيم.

وتوج "ايه ام اس شاهين" لمربط المضاحكة، باللقب الذهبي للفحول، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة "فريد الليال" لمربط الرحيل، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى "البروس الشقب" لزهير محمد حويلو.

وثمن سعادة محمد أحمد الحربي، النجاح الكبير الذي حققته البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية من خلال "بطولة البحرين للإنتاج المحلي"، في كل النواحي، بما فيها الإقبال الكبير على المشاركة من ملاك الخيول بممكلة البحرين الشقيقة.

وقال إن البطولة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وتعزز دور الرياضة، والفروسية على وجه التحديد في تدعيم تلك العلاقة الأخوية المتينة.

وتوجه الحربي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية لدعمه المتواصل، وتوجيهاته بإقامة هذه البطولة، مثمنا دور سموه الكبير في دعم مسيرة تطور الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على تشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، والحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها.

وقال إن بطولة البحرين شهدت مشاركة 125 رأساً من الخيول العربية، وبلغت عدد الخيول التي حققت الفوز بالجوائز خلال الأشواط التأهيلية والختامية 60 خيلا بنسبة بلغت 48% من الخيول التي تم تسجيلها، فيما بلغ عدد الملاك المشاركين في البطولة 88، حقق 45 منهم الفوز في مختلف الأشواط بنسبة بلغت 51.14%.

وأوضح الحربي أن بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تهدف إلى ترسيخ مكانتها في العالم من خلال تسليط الضوء على التراث العربي الأصيل لدولة الإمارات، ونشر قيمه ومبادئه النبيلة، بدعم القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بالفروسية والخيول العربية.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق كأس الإمارات العالمي في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والذي يشتمل على عدد من البطولات في مختلف قارات العالم. ويستهدف الكأس تشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور واهتمام دولة الإمارات بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

وتعتبر مملكة البحرين الشقيقة أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية التي تشتمل على 10 بطولات وتقام بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول وخصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل بطولة.

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