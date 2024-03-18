الجنيه المصري يسجل أطول فترة ارتفاع متصلة أمام الدولار منذ 2022

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 1% في التعاملات الدولية اليوم الاثنين ليسجل 13ر47 جنيها لكل دولار تقريبا، ويمضي نحو مواصلة الارتفاع لليوم السادس على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة للعملة المصرية منذ 2022.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجنيه ارتفع بنحو 6% منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في وقت سابق من الشهر الحالي ما أدى إلى تراجع قيمته بأكثر من 38% أمام الدولار.
يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن وجود سعرين لصرف العملة المحلية مرض عانت منه الدولة المصرية، وكان من المخاطر الاقتصادية التي كان لا بد من مواجهتها، مشيرا إلى أهمية إجراءات توحيد سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الأسعار والتي تم اتخاذها اليوم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الله عقب إعلان البنك تحرير سعر الصرف في البنوك وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 6 نقاط مئوية.
وأشار عبد الله إلى أن زيادة أسعار الفائدة ضرورية للسيطرة على التضخم مضيفا أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لمواجهة التضخم.
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