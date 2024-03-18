الجنيه المصري يسجل أطول فترة ارتفاع متصلة أمام الدولار منذ 2022

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 1% في التعاملات الدولية اليوم الاثنين ليسجل 13ر47 جنيها لكل دولار تقريبا، ويمضي نحو مواصلة الارتفاع لليوم السادس على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة للعملة المصرية منذ 2022.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجنيه ارتفع بنحو 6% منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في وقت سابق من الشهر الحالي ما أدى إلى تراجع قيمته بأكثر من 38% أمام الدولار.

يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن وجود سعرين لصرف العملة المحلية مرض عانت منه الدولة المصرية، وكان من المخاطر الاقتصادية التي كان لا بد من مواجهتها، مشيرا إلى أهمية إجراءات توحيد سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الأسعار والتي تم اتخاذها اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الله عقب إعلان البنك تحرير سعر الصرف في البنوك وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 6 نقاط مئوية.

وأشار عبد الله إلى أن زيادة أسعار الفائدة ضرورية للسيطرة على التضخم مضيفا أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لمواجهة التضخم.





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