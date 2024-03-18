الدوري التركي.. اشتباكات عنيفة بين الجماهير واللاعبين في مباراة طرابزون سبور وفنربخشة (فيديو)

استنكر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فنربخشة وطرابزون سبور في الدوري التركي، مساء أمس الأحد.

وقال إنفانتينو في بيان: " التي شهدتها مباراة طرابزون سبور وفنربخشة، غير مقبولة على الإطلاق، ولا مكان لها في مجتمع كرة القدم".

وأضاف "سأكرر ما قلته في وقت سابق، يجب أن يتمتع جميع اللاعبين بالسلامة والحماية والأمان، ليقدموا الأداء الذي يستمتع به الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وطالب رئيس الاتحاد الدولي، الجهات المسؤولة بضمان معيار الأمان والحماية، وضرورة محاسبة المتورطين في أعمال العنف المروعة في طرابزون.

واقتحم العشرات من مشجعي طرابزون سبور، أرض الملعب، عقب خسارة فريقهم 2-3 أمام ضيفه فنربخشة، وهاجموا لاعبي الخصم أثناء الاحتفال بالفوز، وتدخل رجال الأمن لحماية لاعبي ومسؤولي فنربخشة والطاقم التحكيمي للمباراة، قبل ذهابهم لغرف تبديل الملابس.

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