حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة "شوبا العقارية".

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "ضمن حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت اليوم توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة "شوبا العقارية" ... نشكر رجل الأعمال بي إن سي مينون، مؤسس المجموعة على هذه المبادرة، وفخور بروح الخير والتضامن التي تسود مجتمع دبي وبهذه المساهمات التي تنعكس ايجابياً على برامج التعليم التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في عشرات البلدان حول العالم".





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