هيئة الهلال الأحمر تنفذ إفطار صائم لقاطني الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الرمضانية في المملكة الأردنية الهاشمية عبر فريق الإغاثة الإماراتي، حيث شارك متطوعو الفريق تناول وجبة الإفطار مع العائلات المتعففة المقيمة في الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود.

أشرف على الإفطار سعادة يوسف عبدالله الهرمودي نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، والذي بيّن أن المشروع يأتي في إطار تعليمات ديننا الحنيف، الذي يدعو إلى الألفة والتكافل الاجتماعي وتوثيق الصلات بين المسلمين، موضحا أنه استفاد من هذه المبادرة نحو 60 عائلة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها فريق الإغاثة الإماراتي في الأردن خلال الشهر الفضيل، مقدما الشكر للأيادي البيضاء التي تقدم الدعم لتنفيذ هذه العمل الخـيِّـر في المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهته أعرب المستفيدون من الإفطار عن سعادتهم لمشاركة فريق الإغاثة الإماراتي لهم طعام الإفطار، مقدمين شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رافعين أكفهم بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.





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