Monday, 18 March 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الهلال الأحمر تنفذ إفطار صائم لقاطني الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني

3/18/2024 5:18:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الرمضانية في المملكة الأردنية الهاشمية عبر فريق الإغاثة الإماراتي، حيث شارك متطوعو الفريق تناول وجبة الإفطار مع العائلات المتعففة المقيمة في الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود.

أشرف على الإفطار سعادة يوسف عبدالله الهرمودي نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، والذي بيّن أن المشروع يأتي في إطار تعليمات ديننا الحنيف، الذي يدعو إلى الألفة والتكافل الاجتماعي وتوثيق الصلات بين المسلمين، موضحا أنه استفاد من هذه المبادرة نحو 60 عائلة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها فريق الإغاثة الإماراتي في الأردن خلال الشهر الفضيل، مقدما الشكر للأيادي البيضاء التي تقدم الدعم لتنفيذ هذه العمل الخـيِّـر في المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهته أعرب المستفيدون من الإفطار عن سعادتهم لمشاركة فريق الإغاثة الإماراتي لهم طعام الإفطار، مقدمين شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رافعين أكفهم بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18032024000110011019ID1107989455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث