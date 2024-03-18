ترامب: لو كنت رئيساً لأمريكا لما حدث غزو غزة

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج "ميديا باز" على قناة فوكس نيوز.

وقال موقع أكسيوس إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتأتي تعليقات ترامب في المقابلة التي تم بثها أمس الأحد، في أعقاب دعوات وجهها يوم الجمعة مع مذيع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة فوكس نيوز بريان كيلميد، بأن على إسرائيل "إنهاء المشكلة".

ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله يوم الجمعة: "لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيسا لما حدث هذا أبدا".

ولم يتحدث ترامب أمس الأحد عن الرهائن أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار.

وقال ترامب، ردا على سؤال من جانب مقدم برنامج "ميديا باز" هوارد كورتز بشأن ما الذي يمكن أن يقوله لنتانياهو بشأن الحرب في غزة: "عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. ونحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط."

وأضاف ترامب أن انتقاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي عن ولاية نيويورك) لإسرائيل جاء بدوافع السياسة الداخلية.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز