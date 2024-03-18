تعرف على سعر بيع غرام الذهب 21 في الأردن

تعرف على سعر بيع غرام الذهب 21 في الأردن
التاريخ
3/18/2024 5:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر غرام الذهب 21 عند 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الإثنين .
فيما بلغ سعر الغرام الذهب من عيار 18 عند 38.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.3 دينارا للشراء منهم .
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