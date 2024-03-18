جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط جديد في ال7 من أكتوبر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل النقيب دانيال بيرتس، وهو قائد فصيل في الكتيبة 77 يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال هجوم ال7 من أكتوبر، مضيفا أن جثته ما تزال محتجزة لدى حركة حماس.

وقال الجيش في بيان أصدره، أمس الأحد، إن الضابط الذي كان مصنفا من قبل بأنه أسير محتجز، تبين أنه قتل وأن جثته لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وبمقتل بيرتس يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 592 ضابطا وجنديا، منهم 249 منذ بدء الهجوم البري على غزة، في الـ27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب

إبادة جماعية.