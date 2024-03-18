جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط جديد في ال7 من أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
غلاف غزة/PNN-كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل النقيب دانيال بيرتس، وهو قائد فصيل في الكتيبة 77 يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال هجوم ال7 من أكتوبر، مضيفا أن جثته ما تزال محتجزة لدى حركة حماس.
وقال الجيش في بيان أصدره، أمس الأحد، إن الضابط الذي كان مصنفا من قبل بأنه أسير محتجز، تبين أنه قتل وأن جثته لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وبمقتل بيرتس يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 592 ضابطا وجنديا، منهم 249 منذ بدء الهجوم البري على غزة، في الـ27 من الشهر ذاته.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب
إبادة جماعية.
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