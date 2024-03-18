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الأردن يعلن رصد تحركات جوية مريبة قرب الحدود مع سوريا

3/18/2024 5:08:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN-قال الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.

وذكر الجيش في بيان أن "طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".

وأضاف البيان أن سربا من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد. ولم يذكر مصدر التحركات المذكورة.

ونقلت رويترز عن شهود أن طائرات حربية -يعتقد أنها أردنية- سمعت تحلق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قتل 3 جنود أميركيين وأصيب نحو 34 بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن قالت واشنطن إنه مرتبط بجماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

وطلب الأردن منظومات باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة، قائلا إنه يخشى الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة إلى حدود المملكة.

MENAFN18032024000205011050ID1107989337

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