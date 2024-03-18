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14 مشروعا يستفيد من التيار الكهربائي على حساب فلس الريف 2023

3/18/2024 5:07:50 AM
(MENAFN- Amman Net) بلغ عدد المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والصناعية المستفيدة من التيار الكهربائي على حساب فلس الريف 14 مشروعا خلال العام الماضي 2023.
وتوزعت المشروعات بحسب مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف المهندس هشام المومني، بواقع 5 مشروعات في عمان, و5 مشروعات في الأغوار, و3 مشروعات في المفرق ومشروع في الطفيلة.
وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم.
وجاء القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي والحد من البطالة، بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم على أن تكون مساهمة فلس الريف في هذه المشروعات بمبلغ 60 ألف دينار كحد أقصى.
وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمساهمة من فلس الريف يكون مرتبطا بالحد الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة 20 ألف دينار في حال كان الحد الأدنى لفرص العمل 4 فرص، و30 ألف دينار في حال كان عدد فرص العمل 6 فرص، و40 ألف دينار في حال كانت 8 فرص، و50 ألف دينار في حال كانت 10 فرص، و60 ألف دينار في حال كانت أكثر من 10 فرص عمل.
كما يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسية، وحاصلا على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية لمشروع قائم بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، إضافة الى تعهد بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حال تشغيله وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال المهندس المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مشروع كهربة الريف تطور عبر السنوات الماضية كمشروع ابتكاري تكافلي ليحاكي الاحتياجات الأردنية، وتم تنويع شرائح الفئات المستهدفة وتنويع الخدمات المقدمة وابتكار خدمات جديدة بهدف تنمية الريف والبادية والحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة ومحاربة الفقر والبطالة ودعم المشروعات الإنتاجية المختلفة واستغلال الطاقة المتجددة.
وأوضح انه تم التوسع بالمشروع ليشمل ايصال الكهرباء للمناطق النائية والبعيدة عن الشبكة من خلال انظمة طاقة متجددة غير مربوطة على الشبكة وشمل العديد من المزارعين والجمعيات الهادفة لدعم المجتمعات المحلية، وكذلك تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة لذوي الدخل المحدود.
وكانت أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع لها ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال الشهر الماضي قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 443 منزلاً وموقعاً بكلفة إجمالية بلغت مليونا و 564 ألف دينار، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جَـرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

MENAFN18032024000209011053ID1107989334

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