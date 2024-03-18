محلييستضيف صاحبة مشروع Bubbles للشموع

(MENAFN
- Amman Net) استضافت فقرة "
محلي" ضمن برنامج "طلة صبح“
صاحبة مشروع Bubbles
لتوزيعات الشموع والصابون هبة حمزة.
Bubbles
مشروع محلي لصناعة الهدايا وتوزيعات الحفلات والمناسبات من شموع وأحجار معطرة وصابون بدأ في 2017
وأوضحت حمزة في اللقاء أبرز
ما يميز منتجاتها في ظل التنافس الشديد في هذا المجال
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