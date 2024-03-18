Monday, 18 March 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 11 شخصا بالقصف الأوكراني لغربي روسيا خلال أسبوع

3/18/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر صحية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل 11 شخصا وإصابة 93 آخرين جراء القصف الأوكراني للمقاطعة منذ الـ12 من مارس الجاري.


وقال متحدث صحة بيلغورود أندريه إيكونيكوف: "أصيب من الـ12 وحتى الـ17 من الشهر الجاري 93 شخصا توفي منهم 11، فيما لا يزال 23 شخصا في مستشفيات مدينة بيلغورود"، لافتا إلى أن تسعة أشخاص في حالة خطرة مستقرة.
وكثفت القوات الأوكرانية هجماتها مؤخرا على بيلغورد، فيما تواصل القوات الروسية صدها وتكبيدها خسائر فادحة، تثير تساؤلات الخبراء عن جدوى مثل هذه "الاقتحامات" الفاشلة.

روسيا اليوم


MENAFN18032024000208011052ID1107989332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث