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وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

3/18/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025 ) لقطاعي الطاقة والتعدين.


واطلع الخرابشة، خلال اجتماع عقد أمس، على سير الإجراءات وأنشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر آذار لعام 2024، ومراحل تقدم العمل وفقا للجدول الزمني المقرر.


ووجه جميع ضباط ارتباط الجهات المعنية بمتابعة المبادرات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للجدول الزمني المحدد لكل مبادرة.


يذكر أن عدد مبادرات قطاع الطاقة بلغ 50 مبادرة، وقطاع التعدين 18مبادرة.

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