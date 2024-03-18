ماذا يحدث لجسمك عند تناول القطايف والكنافة في السحور؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الكنافة والقطايف من الحلوى الرمضانية التي يقبل على تناولها الكثيرين، لكن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض الأضرار لما تحتوي عليه من نسبة عالية من السكريات.ونستعرض في السطور التالية، تأثير تناول القطايف والكنافة وقت السحور على الجسم.



وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الكنافة والقطايف في وقت السحور، يسببان حالة من الإجهاد في اليوم التالي من الصيام، وتعب وعطش شديد.



وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن لا يحبذ تناول الكنافة أو القطايف في ساعات السحور، لافتًا إلى أن أفضل وقت لتناولهما بعد ساعة من موعد الافطار، وهذا لتوافر عناصر غذائية تساعد على امتصاص السكريات الموجودة بالقطايف والكنافة، مثل الخضروات التي تحتوي على ألياف غذائية وكذا البروتينات الممثلة في اللحوم.



وأوضح، أنه في الطبيعي تؤكل الحلويات بعد الوجبة الرئيسية، وفي رمضان يفضل أن تكون بعد الإفطار، ليكون هناك وقت كاف لتناول المياه التي تعمل على ذوبان السكريات، حتى لا تتسبب في عطش باليوم التالي.



ونصح جمال، بعدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة والمياه الغازية، لأنها مشروبات مدرة للبول تسبب جفاف في الجسم مما يؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد في اليوم التالي من الصيام.

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