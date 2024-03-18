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توضيح جديد من اللواء فايز الدويري

3/18/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري ما يتم تداوله من تصريحات على لسانه بشأن أحداث غزة عبر وسائل إعلامية عدة .
وقال اللواء الدويري عبر تغريدة له على منصة إكس، "يتم تداول العديد من التصريحات على لساني عن احداث غزة، أنا حصري للجزيرة منذ سنوات ولم أدلي بأي تصريح لأي وسيلة إعلام منذ ذلك التاريخ."
وتابع "لذا يرجى عدم تداول أو اعتماد أي تصريح لم انشره على صفحاتي أو خارج مقابلاتي على الجزيرة ، لأنه كلام غير موثق وغير موثوق، وغير مسؤول عنه، يرجى العلم."
وكان الدويري تعرض مؤخرا لعارض صحي منعه من الظهور عبر شاشة الجزيرة وفق قوله، مؤكداً " أن فترة الانقطاع لن تطول".

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