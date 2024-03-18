توضيح جديد من اللواء فايز الدويري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري ما يتم تداوله من تصريحات على لسانه بشأن أحداث غزة عبر وسائل إعلامية عدة .
وقال اللواء الدويري عبر تغريدة له على منصة إكس، "يتم تداول العديد من التصريحات على لساني عن احداث غزة، أنا حصري للجزيرة منذ سنوات ولم أدلي بأي تصريح لأي وسيلة إعلام منذ ذلك التاريخ."
وتابع "لذا يرجى عدم تداول أو اعتماد أي تصريح لم انشره على صفحاتي أو خارج مقابلاتي على الجزيرة ، لأنه كلام غير موثق وغير موثوق، وغير مسؤول عنه، يرجى العلم."
وكان الدويري تعرض مؤخرا لعارض صحي منعه من الظهور عبر شاشة الجزيرة وفق قوله، مؤكداً " أن فترة الانقطاع لن تطول".
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