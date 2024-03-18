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صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

3/18/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الماضية راح ضحيتها 81 شهيدا و116 مصابا.


وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر إلى 31 ألفا و726 شهيدا، و73 ألفا و792 مصابا منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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