صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية
التاريخ
3/18/2024 5:07:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الماضية راح ضحيتها 81 شهيدا و116 مصابا.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر إلى 31 ألفا و726 شهيدا، و73 ألفا و792 مصابا منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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