أرباح مجموعة بنك الأردن لعام 2023 ترتفع بنسبة 9.7% والتوصية بتوزيع 18% أرباحاً نقدية على المساهمين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة بنك الأردن عن نتائج بياناتها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2023 التي أقرها البنك المركزي الأردني، حيث حققت المجموعة نمواً في الأرباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات والعائدة لحقوق مساهمي البنك بنسبة 9.7% مقارنةً بالعام الماضي 2022 لتصل إلى 44 مليون دينار. ونما صافي الإيرادات التشغيلية من الفوائد والعمولات بنسبة 16% مقارنةً بالعام 2022 ليسجّل 159.2 مليون دينار. كما ارتفع إجمالي الدخل إلى 167.5 مليون دينار محقّقاً نمواً بنسبة 13.3% مقارنةً بالعام السابق 2022. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من النشاط التشغيلي للبنك الذي شكّل 95% من إجمالي الدخل.

هذا وقد حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية وصلابة في المركز المالي، حيث بلغت حقوق مساهمي البنك حوالي 524 مليون دينار وسجلت نسبة كفاية رأس المال 21.4%، كما سجل العائد على حقوق المساهمين 8.4% والعائد على الموجودات 1.5% وهي ضمن مستويات تعتبر من الأفضل في القطاع المصرفي.

وبناءً على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة بنك الأردن بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% للعام 2023.

وتعليقاً على هذه النتائج أكد السيد شاكر فاخوري أن البنك استمر بالعام 2023 في تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تحقيق النمو والابتكار بما يسهم في تحقيق قيمة ونتائج مستدامة لمساهميه وعملائه، وتركّزت الجهود نحو تنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية لدعم تحقيق ميزة تنافسية للبنك والارتقاء بالأداء إلى مستويات متقدّمة محلياً وإقليمياً.

وأشار السيد فاخوري أن البنك عمل على تنويع توظيفاته والتوسّع المدروس فيها ضمن المحافظ ذات الجدارة الائتمانية العالية، فارتفعت محفظة الأوراق المالية بنسبة 10.3% لتصل إلى 403.4 مليون دينار، وسجّلت محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) نحو 1.4 مليار دينار وبنسبة انخفاض بحوالي 5.2%. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.6% لتسجّل حوالي 2.2 مليار دينار. وحافظ البنك أيضاً على مستويات سيولة مريحة حيث ارتفعت نسبة السيولة القانونية لتصل إلى %156 ونسبة تغطية السيولة إلى 347.4% كما في نهاية عام 2023.

إن التحوّل الرقمي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز البنك الإستراتيجية، ويعمل البنك على دمج عملية التحوّل الرقمي في كافة أنشطته ومجالات عمله في سبيل تقديم خدمة مميّزة للعملاء على مدار الساعة، وبحيث تلبّي احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح العملاء من خلال قنوات آمنة وموثوقة. وضمن هذا السياق بين السيد فاخوري أن البنك استطاع تعزيز الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء، حيث بدأت رحلة التحوّل الرقمي في البنك من فترة زمنية طويلة بالاستثمار بالأدوات والأنظمة التقنية، بموازاة الاستثمار في العنصر البشري الذي يتولّى إدارة الأنظمة والتحوّل الرقمي.

وتحقيقاً للهدف الإستراتيجي لخلق بنك مبني على التحليل المعلوماتي للبيانات فقد تم استحداث دائرة متخصّصة لإدارة وتحليل البيانات المؤسسية والمعلومات في البنك؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز قدرة موظفي البنك في فهم وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية والعملياتية، وتوظيفها لدعم كافة الأعمال والأنشطة والتواصل مع العملاء.

وتعزيزاً للحضور الإقليمي وترجمةً لإستراتيجية البنك التي تبنّاها بتوسيع أعماله في دول الإقليم والتي تشهد أسواقها نمواً وفرصاً واعدةً، قال السيد فاخوري أن البنك أرسى أعماله في الجمهورية العراقية من خلال فرع بغداد، ويسعى أيضاً لتعزيز تواجده في المحافظات العراقية ضمن خطته التوسّعية في العراق. حيث يُعد العراق بيئة استثمارية جاذبة يسعى البنك من خلالها لتوسيع نطاق خدمة عملائه من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين الأردن والعراق وتعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون الاستثماري والإستراتيجي فيما بينهما.

وفي الختام أكد السيد فاخوري أننا نسعى جاهدين لتحقيق القيمة المضافة لمساهمينا ولتقديم خدمات عالية الجودة وتجارب مميّزة لعملائنا، مع تنفيذ خطط التحول الرقمي. كما نُولي اهتماماً خاصاً لتعزيز رأسمالنا البشري من خلال جذب الكفاءات والطاقات، ونعمل بجد لبناء مستقبل قوي لبنك الأردن، متقدّمين بثقة نحو النجاح والتميّز.

