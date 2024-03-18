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مصري ينتحر بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان

3/18/2024 5:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقدم مصري على الانتحار بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان بسبب كثرة الديون عليه في محافظة الجيزة.
وبحسب موقع "القاهرة 24"، تبين من التحريات أن المتوفي عامل، ويمر بأزمة مالية، اقترض على إثرها أموالا من عدة أشخاص، حتى وجد نفسه غارقا في الديون، مما دفعه إلى التخلص من حياته.
وبسؤال أهلية المتوفي والجيران شهود العيان عن الحادث، أفادوا بأن المتوفي دخل إلى غرفة نومه في أحد العقارات بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور، وأحضر سلاحا ناريا، وأطلق النيران صوب رأسه، وسقط جثة هامدة. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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