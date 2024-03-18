مصر.. الدولار يسجل انخفاضا ملموسا أمام الجنيه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سجل سعر الدولار انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم في عدد من البنوك في مصر.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.32 جنيها في ( مصرف ابو ظبي الاسلامي)، في الوقت الذي سجل فيه بالبنك المركزي المصري 47.19 جنيه للشراء، مقابل 47.33 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك العاملة بمصر:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد سجل في البنك الأهلي منذ يومين تقريبا 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر.

روسيا اليوم