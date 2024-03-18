Monday, 18 March 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لمرضى السكري.. تعرف على التوقيت الأمثل لقياس السكر في رمضان

3/18/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحرص بعض مرضى السكري على صيام شهر رمضان، دون النظر إلى الاضطرابات التي تحدث لمستويات السكر بالدم، عند الامتناع عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، ما يعرضهم للعديد من المشكلات الصحية.
وإليكم الأوقات المناسبة لقياس مستوى السكر بالدم في شهر رمضان:
- وقت الفجر
- عند الاستيقاظ صباحًا
- قبل وجبة الإفطار
- بعد وجبة الإفطار بساعتين

CNN

MENAFN18032024000208011052ID1107989320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث