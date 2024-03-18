لمرضى السكري.. تعرف على التوقيت الأمثل لقياس السكر في رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحرص بعض مرضى السكري على صيام شهر رمضان، دون النظر إلى الاضطرابات التي تحدث لمستويات السكر بالدم، عند الامتناع عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، ما يعرضهم للعديد من المشكلات الصحية.
وإليكم الأوقات المناسبة لقياس مستوى السكر بالدم في شهر رمضان:
- وقت الفجر
- عند الاستيقاظ صباحًا
- قبل وجبة الإفطار
- بعد وجبة الإفطار بساعتين
CNN
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