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وزير الأوقاف يدين تركيب الاحتلال حواجز حديدية على بوابات الأقصى

3/18/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، قيام سلطات الاحتلال بتركيب حواجز حديدية على ثلاثة أبواب من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهي باب الملك فيصل وباب الغوانمة وباب الحديد، واصفا هذه الخطوة "بالمشهد الاستفزازي لمشاعر المسلمين وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس".


وحذر وزير الأوقاف في بيان اليوم الإثنين، من هذه الإجراءات التي يفرضها الاحتلال تحت مزاعم "أغراض أمنية"، ما ينذر بمحاصرة الأقصى والتضييق على دخول المصلين وزيادة الازدحام، وهي خطوة خطيرة ومرفوضة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى ومحيطه، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى منع وعرقلة وصول المصلين إلى المسجد، وتعيد للأذهان المخاوف من تكرار فكرة البوابات الإلكترونية 2017.


واعتبر هذه الإجراءات تدخلا سافرا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس على حق المسلمين بمنعهم من الصلاة في الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، سواء خلال رمضان أو بقية أشهر السنة.


وبين الخلايلة، أن الصلاة في المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، ولا يملك أحد أن يمنعهم من هذا الحق، داعيا المجتمع الدولي أن يتدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات.


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