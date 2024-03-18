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تحذير أمني من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة

3/18/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أهابت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة وذلك من خلال إتباع الإرشادات التالية .
1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير او الإنزلاقات نتيجة هطول الأمطار.
2- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار.
3- عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.
4 - الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة
5 -الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار .
6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.













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